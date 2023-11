FCIN1908 / Atalanta-Inter, per Barella tre punti in classifica e… in testa: le condizioni

L' Inter sapeva che la partita che avrebbe dovuto giocare in trasferta contro l'Atalanta sarebbe stata una vera e propria battaglia. Dura e complicata. Probabilmente non immaginava che i contrasti sarebbero stati così pesanti. Tutti i riflettori si sono concentrati sul brutto infortunio occorso a Benjamin Pavard dopo un contrasto con Lookman . Le immagini del difensore francese in lacrime avevano prodotto immediatamente pensieri molto brutti. Come dichiarato da Inzaghi ieri il trauma al ginocchio del nerazzurro verrà valutato in questi giorni. Di sicuro Benjamin dovrà fermarsi ai box per un periodo ancora da definire.

Barella e i punti

Non solo Pavard. Oltre all'infortunio del francese c'è stato un altro episodio duro nei confronti di un giocatore nerazzurro. Si tratta del contrasto giudicato fortuito tra Djimsiti e Nicolò Barella, che ha costretto il centrocampista sardo a rientrare in campo con una fasciatura dopo essere stato colpito con i tacchetti del giocatore dell'Atalanta alla testa. L'agente di Barella ha postato sui social una foto di Nicolò sottolineando come il centrocampista sia tornato a Milano con tre punti in classifica e... non solo. Il colpo subito da Nicolò ha avuto addirittura bisogno di qualche punto di sutura. Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, Barella sta bene e non ha problemi. Non è una novità che dopo contrasti duri ci sia bisogno di qualche punto.