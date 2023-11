FCIN1908 – Bastoni, serve ancora tempo: il difensore salta anche Napoli-Inter

Le trasferte consecutive dell'Inter non sono finite qui. Dopo Juventus e Benfica sarà il turno del Napoli, a chiudere un mini ciclo terribile nel giro di sette giorni. Simone Inzaghi ha cambiato molto al Da Luz nel match terminato 3-3 per dare la possibilità di tirare il fiato a chi finora ha giocato di più. Troppo importante la gara del Maradona, nella quale la squadra di Mazzarri proverà in tutti i modi a rosicchiare punti alla capolista.

Quelli che proprio non sono riusciti a riposare sono Acerbi, Darmian, e De Vrij, titolari anche in Portogallo a causa delle assenze di Pavard e Bastoni. Il primo ha addirittura giocato altri 90', mentre gli altri due sono almeno usciti nel corso della ripresa. Col Napoli servirà da parte loro un ulteriore sforzo, considerando che - come raccolto da Fcinter1908.it in questi minuti - Alessandro Bastoni non avrà modo di recuperare per la sfida.