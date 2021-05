FCIN1908 / Inter, Curva Nord contesta: “Squadra e mister non si toccano”. Attacco a Zhang

Una rappresentanza della Curva Nord ha esposto due striscioni molto duri nei pressi della sede dell'Inter. Entrambi puntano il dito contro le scelte di ridimensionamento trapelate, rivolgendosi direttamente al presidente Zhang.

Il presidente dell'Inter Steven Zhang è arrivato da poco in sede. Con lui presenti anche i dirigenti Marotta e Ausilio. Al centro delle discussioni il futuro della panchina nerazzurra e, naturalmente, quello di Antonio Conte. In sede si è presentata anche una rappresentanza della Curva Nord. I tifosi nerazzurri hanno esposto due striscioni molto duri nei confronti della società e del presidente Zhang. La contestazione riguarda il ridimensionamento: "Ridimensionare i Campioni è solo da c******i. Mister, staff e giocatori non si toccano". E poi ancora: "Zhang prenditi le tue responsabilità o lascia la nostra città".