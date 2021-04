FCIN1908 / Inter, altra ottima notizia: De Vrij negativo al Covid-19

Il difensore olandese è risultato negativo al tampone e può mettere gli occhi sulla sfida di sabato con il Bologna

Si ricompongono i pezzi in quel di Appiano Gentile, con Antonio Conte che piano piano ritrova tutti i suoi effettivi al rientro dalle nazionali. Ma non solo: perché dopo le negatività al tampone molecolare di Handanovic e Vecino, secondo quanto appurato da FcInter1908, anche Stefan De Vrij è ufficialmente guarito dal coronavirus. Il difensore olandese ritorna dunque a disposizione del tecnico e mette gli occhi sulla gara di sabato sera contro il Bologna al Dall'Ara: dopo aver ottenuto la consueta idoneità sportiva potrà provare a rendersi disponibile per il match.