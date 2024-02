FCIN1908 / Frattesi in parte col gruppo, da domani a disposizione. Assente Audero, il motivo

Prosegue l'avvicinamento alla sfida Inter-Salernitana e ad Appiano Gentile si lavora concentrati per preparare questa delicata partita con le migliori intenzioni. La frenata della Juventus non deve infatti distogliere l'attenzione dei nerazzurri di Simone Inzaghi dagli obiettivi e dal percorso che stanno facendo. L'Inter di questa stagione è un'Inter che pensa partita per partita, un passo alla volta. Lo ha imparato dagli errori del passato, come spesso hanno lasciato intendere giocatori e mister.

La situazione infortunati

Come raccolto da FCINTER1908, il programma odierno prevedeva terapie per Francesco Acerbi e Juan Cuadrado. Davide Frattesi ha svolto una parte del lavoro di oggi da solo e una parte in gruppo. Ottime notizie perché da domani ritroverà il gruppo in maniera totale. Non era presente all'allenamento invece Audero. Il portiere aveva qualche linea di febbre ed è rimasto a casa in via precauzionale.