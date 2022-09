FCIN1908 / Inter, confronto squadra-dirigenza: i temi toccati. Contro il Torino…

Un confronto costruttivo per provare a superare in fretta le difficoltà di questo inizio di stagione. Come appreso da Fcinter1908, in casa Inter tutte le componenti si sono ritrovate stamattina per un focus approfondito dopo la sconfitta col Bayern Monaco, la terza in sei gare ufficiali finora disputate. C’è delusione, ma anche tanta voglia di reagire. La dirigenza al completo, Inzaghi, lo staff e la squadra si sono guardati negli occhi per analizzare cosa non ha funzionato a livello caratteriale (i famosi blackout) e tattico, perché bisogna voltare pagina e per farlo serve compattezza. Marotta, Ausilio e Baccin, oltre a sostenere totalmente l’allenatore, hanno dato piena disponibilità ad aiutare lo spogliatoio in questa fase delicata. Un altro impegno importante tra pochi giorni attende i nerazzurri: col Torino ci sarà già la chance per muovere il primo passo. Un’opportunità, per dirla con le parole di Inzaghi.