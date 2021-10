FCIN1908 / Rinnovi, entro fine anno inizia trattativa Skriniar: dettagli e decisione

Il difensore slovacco è legato ai nerazzurri fino al giugno del 2023 e in casa Inter non c'è alcuna intenzione di correre rischi

Non solo Lautaro, Barella e Brozovic, l’Inter ha già programmato il rinnovo di un altro big ed è pronta a intavolare a breve, secondo quanto appurato da Fcinter1908, i discorsi con Milan Skriniar. Il difensore slovacco è legato ai nerazzurri fino al giugno del 2023, ma a differenza di quanto accaduto con Perisic e Brozovic, in viale della Liberazione non hanno alcuna intenzione di portare il calciatore in scadenza.

È per questo motivo che le parti, dopo qualche dialogo informale, avvieranno i dialoghi entro la fine dell’anno. Questi i tempi che si sono dati Skriniar e la dirigenza nerazzurra, ed esattamente come accaduto l’ultima volta, non c’è stato bisogno della presenza di un agente a mediare tra le parti. Anzi, pare proprio che Skriniar, come già accaduto nel corso del precedente rinnovo, sia pronto a ripetersi, presentandosi personalmente in sede per trattare il suo contratto. Tra un paio di mesi ne sapremo di più, nel frattempo l’Inter e Skriniar si stanno portando avanti.