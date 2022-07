FCIN1908 / L’Inter prepara l’amichevole contro il Lione: come stanno Skriniar e Gosens

Simone Inzaghi avrà a disposizione Robin Gosens e Milan Skriniar in vista dell'amichevole in programma sabato 30 luglio contro il Lione. Secondo quanto raccolto da FCINTER1908 il difensore slovacco è da considerarsi recuperato e si sta già allenando in gruppo. Per quanto riguarda l'esterno tedesco non ci sono preoccupazioni. Robin rientrerà in gruppo tra oggi e domani. I nerazzurri si preparano ad un nuovo test in vista della stagione e in attesa di definire la rosa.