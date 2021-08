FCIN1908 / Verona-Inter, Simone Inzaghi non parlerà in conferenza: ecco perché

Il tecnico interverrà nel pre-partita di Verona-Inter, una delle novità di questa stagione

La rosa dell'Inter prende forma e si avvicina alla seconda giornata di campionato, alla ricerca dei tre punti (dopo quelli conquistati contro il Genoa a San Siro). Ultimo acquisto perfezionato in ordine di tempo? Il Tucu Correa. Il giocatore, già arrivato a Milano, ritrova il suo ex tecnico. E a proposito di tecnico, Simone Inzaghi non parlerà alla vigilia di Verona-Inter. L'allenatore nerazzurro (una delle novità della stagione, che si ripeterà in occasione di altre partite) parlerà nel pre partita di Verona. Prima del match e naturalmente nella conferenza in programma nel post. Per questo motivo - quello di non affollare con troppe conferenze l'agenda di Inzaghi - la conferenza stampa di domani non avrà luogo. La squadra si allenerà in mattinata, poi nel pomeriggio partirà alla volta di Verona.