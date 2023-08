FCIN1908 / Pavard, c’è l’accordo: l’Inter conta di averlo a Milano tra mercoledì e giovedì

Inter e Bayern Monaco hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento di Pavard. Già in settimana il difensore dovrebbe arrivare a Milano

Benjamin Pavard si avvicina a grandi passi all'Inter. Come raccontato da Sky Sport, è stato raggiunto l'accordo tra i nerazzurri e il Bayern Monaco per il forte difensore francese, che dovrebbe passare all'Inter per 30 milioni di euro più 2 di bonus.