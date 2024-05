Inter, quando esce la nuova maglia?

Secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it, in attesa di capire i giorni specifici, l’Inter avrebbe già individuato i periodi in cui lanciare le tre maglie della prossima stagione. La prima maglia sarà ufficializzata nei primi giorni di luglio, nel periodo in cui la squadra si riunirà agli ordini di Simone Inzaghi per iniziare il ritiro estivo. Per la seconda, invece, bisognerà attendere fine di luglio, quindi a precampionato già iniziato. La terza maglia, infine, uscirà a ridosso della prima gara di Champions League del prossimo anno.