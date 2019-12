Festa di Natale, Conte: “Il mio desiderio è lasciare una traccia nell’Inter”. E cita Pelè

“Più difficile la vittoria più ci sarà gioia e contentezza nel vincere”. Antonio Conte alla cena di Natale organizzata dall’Inter è salito sul palco e ha parlato alla squadra, ai dirigenti e ai dipendenti dell’Inter e ha concluso il suo discorso citando Pelé. L’allenatore nerazzurro, come svelato dall’Inter sul profilo ufficiale Instagram, ha detto: «Iniziamo dai giocatori. Voglio ringraziare le persone in maniera quotidiana. Grazie del vostro apporto. Per me è il primo anno da allenatore dell’Inter e ringrazio le persone che hanno voluto accadesse, in primis il presidente e la proprietà. Il mio desiderio, penso sia quello di ognuno di voi che lavora al club, è quello di lasciare una traccia. Non importa per quanto tempo lavori in un posto, sei mesi, un anno, dieci anni, ma conta avere voglia di lasciare una traccia. Lasciare una traccia significa lavorare con passione e sacrificio, con sudore. Abbiamo il dovere di rendere l’Inter migliore e abbiamo una sola via per fare questo. Cercare di essere migliori noi stessi, porci obiettivi sempre più alti per aiutare l’Inter ad essere migliore».