Inter, Dzeko è già un leader: 2 obiettivi nel mirino. Ora Inzaghi ha una richiesta

L'attaccante bosniaco, Edin Dzeko, è già diventato un pilastro dei nerazzurri: la scelta dell'Inter e la nuova richiesta di Inzaghi

"Centravanti di classe, capace di unire la bellezza del gesto tecnico alla concretezza della giocata - scrive La Gazzetta dello Sport -. Edin è un 9 atipico, molto più simile a un 10 per il lavoro di raccordo tra la mediana e l’attacco. Un gigante di 193 centimetri che sembra danzare con il pallone al piede, che ha dimostrato di saper segnare gol anche “impossibili” come quello del provvisorio 6-0 sul Bologna".

Simone Inzaghi ha subito una richiesta per il bosniaco ex Roma: "Gli chiede altri tipi di gol, anche semplici, ma finalmente decisivi. I tre realizzati fin qui in A sono stati infatti realizzati a risultato ormai archiviato: il 4-0 al Genoa per festeggiare al meglio il battesimo a San Siro prima della doppietta di sabato contro i rossoblù, con l’Inter già avanti di quattro reti. Serve un guizzo spacca partita, anche per cancellare definitivamente il fantasma delle occasioni fallite nella partitissima contro il Real Madrid".