Inter, il Crotone per ripartire forte. Gennaio mese senza tregua: doppio impegno da paura

Domenica alle 12.30 a San Siro arriva il Crotone di Stroppa, in cerca di punti salvezza e in un buon momento di forma. Ma l’Inter, nonostante le sette vittoria consecutive che hanno chiuso il suo 2020, non può permettersi frenate. Bisogna ripartire subito forte in un mese, quello di gennaio, che per i nerazzurri sarà cruciale.

Dopo la sfida contro i rossoblù, infatti, Conte e i suoi sono attesi dalla Sampdoria, prima del doppio big match contro Roma e Juventus (in mezzo la Coppa Italia contro la Fiorentina):

“Dopo le sette vittorie di fila di fine 2020, l’Inter non vuole fermarsi. Dopo la squadra calabrese, ci sarà la trasferta a Genova contro la Sampdoria il giorno della Befana, mentre il 10 gennaio la gara all’Olimpico contro la Roma. Poi ancora una trasferta, il 13 a Firenze in Coppa Italia, quindi il big match del 17 a Milano contro la Juventus, prima di chiudere con Udinese e Benevento. Sei partite in A a gennaio, vietato scivolare ancora nel mese nero“, si legge su Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)