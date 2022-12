Gosens non molla l’Inter. No alla Bundesliga, il tedesco scommette sul suo ‘ritorno’

"Robin Gosens non si vuole arrendere. Ha pensato di gettare la spugna, sull’onda lunga della delusione per la mancata convocazione ai Mondiali, figlia di una condizione fisica mai del tutto ottimale nel 2022 e un impiego col contagocce nell’Inter, ma l’esterno tedesco, a quasi un anno di distanza dal suo sbarco in nerazzurro - il 27 gennaio per 26.7 milioni fra prestito e riscatto -, ha voglia di rilancio e di rilanciarsi. Una rincorsa che Gosens ha iniziato a prendere nell’ultimo mese di impegni ufficiali in nerazzurro, nei quali ha trovato due gol, quello fondamentale a Barcellona per il 3-3 che di fatto ha consegnato gli ottavi di Champions ai nerazzurri, e contro il Bologna in campionato", spiega Tuttosport.