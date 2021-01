Inter, gli occhi di Guardiola su Bastoni: vale più di 50 milioni. I nerazzurri e l’agente…

L’assist per Nicolò Barella in Inter-Juventus è soltanto l’ultima giocata di gran livello di Alessandro Bastoni. Il giovane difensore si è messo subito in luce alla corte di Antonio Conte e ha dimostrato di avere la stoffa del campione. Un talento sul quale si è acceso inevitabilmente l’interesse di alcuni top club, Manchester City su tutti.

La Gazzetta dello Sport chiarisce le intenzioni dell’Inter: “A pensarci bene, la parabola di domenica con destinatario Barella assomigliava, per precisione balistica, a uno dei tanti tiri da tre segnati dal suo idolo, Steph Curry. Da Golden State a San Siro, d’oro è pure il momento di Alessandro Bastoni. Uno che per i siti specializzati vale sul mercato già oggi una cifra superiore a 50 milioni di euro. Tanto che pure un signore di nome Pep Guardiola ha chiesto di dare un’occhiata da queste parti, non sia mai l’Inter trovi difficoltà a rinnovargli il contratto. E sì che sarà bene accelerare, con la scadenza 2023 non si può mica temporeggiare. A proposito: il momento economico del club nerazzurro adesso non consente voli pindarici. Ma non significa che l’Inter non sia in contatto frequente con Tullio Tinti, l’agente del ragazzo, un signore che quando vide Alessandro giocare la prima volta, a 14 anni, fermò tutti e disse: «Questo arriva»“.