Genoa, Gudmundsson rinnova ma a giugno andrà via. “Visionato anche dall’Inter”

"Il Napoli, prima di puntare su Lindstrom, aveva sondato il terreno per averlo, ma il Ceo Blazquez aveva detto di no con l’obiettivo di disputare un campionato importante. La stessa cosa, in caso di richieste, accadrà a gennaio perché c’è una salvezza da conquistare. La prossima estate si vedrà. Anche perché nei prossimi 7 mesi il "peso" delle pretendenti potrebbe aumentare: in Italia è stato visionato dagli 007 di Fiorentina (che già lo conosceva bene), dell’Inter e della Roma, mentre in Inghilterra su di lui hanno messo gli occhi West Ham e Aston Villa", commenta La Gazzetta dello Sport.