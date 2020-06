Sky – Inter-Hakimi, chiusa l’operazione col Real Madrid: ecco la verità sulla ‘recompra’

È tutto fatto per il passaggio di Achraf Hakimi dal Real Madrid all’Inter. Sky Sport rivela i dettagli della trattativa e svela la verità sulla possibile clausola per la ‘recompra‘ in favore delle Merengues inserita nell’accordo tra i club:

“L’Inter sta lavorando da tempo all’operazione Hakimi, che si è chiusa formalmente oggi con lo scambio di documenti. I nerazzurri hanno raggiunto l’accordo sulla base di 40 milioni di euro più 5 di bonus legati ai piazzamenti. Il calciatore marocchino firmerà un contratto di cinque anni a più di 5 milioni di euro a stagione e arriverà a Milano domani per svolgere le visite mediche e siglare l’accordo. ‘Recompra’? L’Inter ha lasciato al Real Madrid la possibilità di pareggiare una possibile futura offerta: è questo l’unico vantaggio per le Merengues in chiave futura“.