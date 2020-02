Sky – Inter, arrivano conferme: Handanovic salta l’Udinese, a forte rischio per il derby

Il Corriere dello Sport stamattina ha aperto con la notizia del possibile forfait di Samir Handanovic contro l’Udinese per un problema ad un dito con Padelli pronto ad esordire dal 1′ in Serie A con la maglia nerazzurra. Il CorSport parla anche di possibile assenza di Handanovic nel derby in programma domenica prossima.

“Arrivano altre conferme alla notizia del Cor Sport. Handanovic out per stasera. A forte rischio anche per il derby. Gioca Padelli”, scrive Matteo Barzaghi di Sky Sport su Twitter. Una notizia tutt’altro che positiva per l’Inter che perde così il suo capitano e portiere per due gare fondamentali.