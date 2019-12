Handanovic, sarà Inter a vita: rendimento super, in arrivo il rinnovo fino al 2022

Le prestazioni di Samir Handanovic hanno convinto anche Antonio Conte: il capitano dell’Inter, numeri alla mano, si sta confermando ancora una volta come uno dei migliori interpreti del ruolo, nonostante le 35 candeline spente a luglio. Meno di un gol subito a partita, raggiunta quota 100 clean sheet in nerazzurro, una leadership e un’autorità all’interno dello spogliatoio interista sempre più forti: il suo contratto con l’Inter, rinnovato nel 2017, scade nel giugno 2021 ma, secondo La Gazzetta dello Sport, le parti hanno già raggiunto un accordo per un’ulteriore estensione fino al 2022.

RINNOVO E OBIETTIVI – “Dopo l’ultimo rinnovo del dicembre 2017 con scadenza 2021, per Handanovic potrebbe presto arrivarne un altro. Stavolta con vista 2022, quando la carta d’identità reciterà “anni 38”: le parti ne discuteranno presto (tra gennaio e febbraio la “stretta di mano”?), a quel punto quante saranno le partite giocate con la maglia dell’Inter? Contro il Napoli toccherà quota 318 considerando tutte le competizioni (a +18 su un certo Julio Cesar…), nel mirino c’è il secondo posto di Ivano Bordon (380), mentre resta lontano Walter Zenga, leggenda da 473 presenze“.