Inter, Handanovic: “Il Bayer ha qualità ma concede tanto, noi siamo pronti. Per vincere…”

Dopo la conferenza stampa, il portiere e capitano dell’Inter Samir Handanovic ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport e ha presentato la gara dei quarti di finale in gara secca di Europa League contro il Bayer Leverkusen: “Penso che tutta la squadra deve funzionare se vogliamo portare a casa un risultato importante. Gli attaccanti nel nostro gioco sono fondamentali, ma è tutta la squadra che deve funzionare. Il Bayer Leverkusen è una squadra che crea tante occasioni ma concede tanto. Sono veloci con tanta qualità in avanti ma dietro qualcosa concedono. Penso che loro non cambieranno il loro assetto e giocheranno la partita a viso aperto e noi siamo pronti. Favorita? Non c’è. È una partita da 50-50. Si è visto già con il Getafe. Può succedere di tutto“.