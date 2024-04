Inter, a chi affidare la corsia destra? Due nomi se parte Dumfries in estate

La dirigenza nerazzurra lavora per non farsi trovare spiazzata in caso di mancato rinnovo dell'esterno olandese

Daniele Vitiello Redattore/inviato 18 aprile 2024 (modifica il 18 aprile 2024 | 21:12)

La presenza sugli spalti per Barcellona-PSG ha riacceso forse vecchi ricordi per Piero Ausilio. Il direttore sportivo nerazzurro ha visto all'azione Hakimi e Cancelo, due che ad Appiano Gentile hanno lasciato piacevolissimi ricordi. Il presente porta per il momento il volto di Denzel Dumfries, il futuro chissà. Su questo si sofferma Calciomercatcom: "L'Inter oggi è ancora alla ricerca di un sostituto lungo la corsia di destra con Denzel Dumfries, che oggi compie 28 anni, che li ha sostituiti alla grande, ma che è intenzionato a cambiare aria in estate. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2025 e, di conseguenza, questa sarà l'ultima sessione di mercato in cui il club nerazzurro potrà davvero guadagnare dalla sua cessione senza sottoscrivere un rinnovo contrattuale".