Ancora quattro partite, per onorare al meglio il finale di un campionato già stravinto. Poi ci si guarderà in faccia per consolidare il progetto e dare prospettiva alle ambizioni dell'Inter. In casa nerazzurra presto arriveranno i rinnovi di contratto di Simone Inzaghi, Lautaro Martinez e Nicolò Barella, i tre fascicoli di cui più si parla in questi giorni. Alcuni dettagli emergono direttamente da Sport Mediaset: