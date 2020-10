Inter, tornerà il sereno per Lautaro: si accelera per il rinnovo, ecco cifre e dettagli

Il rendimento dell’ultimo periodo ha seriamente condizionato il suo umore. All’orizzonte, però, c’è una grande notizia per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino presto potrebbe firmare il suo rinnovo con l’Inter. Spiega la Gazzetta dello Sport: “Un periodo storto di carriera va sempre messo in preventivo, solo che Lautaro non riesce ad accettarlo. Ma tornerà il sereno, non solo in campo. L’Inter infatti sta pensando di accelerare la questione rinnovo: un gesto scontato e in agenda da tempo, ma che in questo momento aiuterebbe il Toro a ricaricare le batterie dell’orgoglio”.

Una mossa che servirà anche per scacciare l’interesse di club come il Barcellona, che negli ultimi mesi si è fatto sotto con insistenza: “L’Inter non ha mai aperto seriamente al sacrificio del Toro, anche se non si sarebbe potuta opporre davanti al pagamento della clausola. E anche per questo il rinnovo va accelerato: togliere la clausola (o alzarla ancor di più) sarebbe decisivo per scoraggiare i club interessati a Lautaro. E in Europa le pretendenti non mancano”.

Per quanto riguarda le cifre, la rosea spiega: “Il Toro sa che a Milano può continuare il percorso di crescita ma ovviamente vorrebbe che il club riconoscesse il suo nuovo status, con un nuovo accordo da top player. Tra richiesta (7,5 milioni) e offerta (5 a salire) balla ancora qualcosa, ma si lavora per arrivare presto alla firma. Che sembra davvero soltanto una formalità: Lautaro vuole vincere con l’Inter. Il resto sono solo “chiacchiere””.