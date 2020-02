Inter, l’obiettivo è rinforzare la mediana: in 3 con la valigia in mano. Assalto ad Allan

Periodo complicato per Allan. Il giocatore non è stato convocato da Gattuso per la sfida contro il Cagliari, l’allenatore ha motivato così la decisione di lasciarlo a casa: “Allan non si sta allenando come dico io e per questa ragione rimane a casa“.

Con molta probabilità il centrocampista partirà in estate e tra i club interessati al brasiliano c’è l’Inter.

“Non è un mistero che Allan piaccia e non poco a Conte per le sue grandi capacità di interdizione, per il suo temperamento, la sua qualità e le sue capacità di inserimento. Il Napoli valuta il giocatore almeno 35-40 milioni di euro ma questa valutazione potrebbe leggermente scendere in estate con il 29enne di Rio de Janeiro pronto ad andare a rinforzare la linea mediana nerazzurra che con ogni probabilità perderà 2-3 pedine con Borja Valero,Matias Vecino e Roberto Gagliardini che potrebbero salutare Appiano Gentile“, spiega Il Giornale.

“Allan, però, ha ora tre mesi per chiudere in bellezza al Napoli dimostrando a Gattuso di essere un giocatore su cui poter contare per la rinascita.

L’Inter è dunque in vantaggio ma attenzione alla pista estera dato che trattare con Aurelio De Laurentiis non è mai semplice e se dovesse arrivare un’offerta superiore da parte di un club estero il numero uno del Napoli non si farà di certo sfuggire l’opportunità“.

(Il Giornale)