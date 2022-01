Inter in pole nell’asta per Alvarez: l’agente atteso a Milano. La cifra per il colpo

I dirigenti dell'Inter lavorano per presente e futuro: ecco la cifra per il colpo Julian Alvarez dal River Plate

24 gol e 13 assist con la maglia del River Plate. Sono questi i numeri di Julian Alvarez , nuova stella del Sudamerica che ha anche debuttato nella nazionale argentina. Un momento d’oro e un futuro tutto da scrivere, vista la scadenza del contratto a fine anno. L’ Inter segue il giocatore, da lontano e da vicino con emissari: è costantemente monitorato per presente e futuro. e presto ci saranno importanti novità, con l’arrivo dell’agente in Europa, con una tappa pronta a Milano. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport.

“Alvarez non rinnova con l’attuale club, ha una clausola da 20 milioni e sta vagliando le offerte delle migliori società del continente europeo . Non a caso il suo agente Fernando Hidalgo (una vecchia conoscenza del nostro calcio che in nerazzurro ha portato Crespo) sarà a breve a Milano , anche se ha in programma dei blitz a Londra e a Madrid. Non è un mistero che il Manchester United e l’Atletico Madrid siano sulle tracce del goleador nato a Calchin. Del resto è difficile trovare sul mercato internazionale un talento di questa qualità ad un prezzo di cartellino relativamente basso.

[…] L’Inter si è iscritta per tempo a quest’asta, che evidentemente riguarda l’ingaggio del giocatore, considerato che il prezzo del cartellino è bloccato. Dopo averlo seguito da vicino con vari osservatori, un mese fa è volato a Buenos Aires anche Dario Baccin, il braccio destro di Piero Ausilio. Il dirigente nerazzurro ha anche incontrato il giocatore, a riprova del forte interesse interista in prospettiva. Certo, in questa sfida di mercato gioca un ruolo significativo anche il Milan. Non sfugga al riguardo che proprio gli 007 rossoneri sono stati tra i primi a relazionare con ottimi riscontri questo attaccante guizzante, tecnicamente molto dotato. Nelle idee nerazzurre Alvarez può rappresentare un obiettivo di prima fascia in vista delle mosse estive, ma è chiaro che la partita si gioca proprio a ridosso delle liste di gennaio. L’asta vede protagoniste società importantissime, con budget rilevanti. Ma Alvarez e il suo agente hanno un occhio di riguardo per il nostro calcio: ecco perché l’Inter (soprattutto) si è tuffata nell’affare con concrete possibilità”, si legge.