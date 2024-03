Inter, Asllani ciliegina sulla torta: ora Inzaghi ha una certezza in più

Come quella di Kristjan Asllani, sottolineata anche dal focus di oggi di Sport Mediaset. Il gol contro il Genoa è la ciliegina su una torta impastata in un anno e mezzo alla corte del tecnico nerazzurro. Nel momento di maggiore continuità, il giovane abanese ha sfruttato lo spazio a disposizione e condotto la manovra in assenza di Calhanoglu. Bravo Asllani anche a mettersi alle spalle la delusione per quel gol sbagliato a Barcellona, che non lo fece dormire quattro notti. Da lì, testa bassa e tanto lavoro fino all’occasione colta: così Inzaghi ha una certezza in più.