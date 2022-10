Inter-Barça, probabile formazione: Onana dal 1′. Calhanoglu play? Chance per Correa

Le possibili scelte di formazione di Simone Inzaghi in vista della gara contro il Barcellona

Vincere per uscire dalla crisi. L'Inter stasera affronta il Barcellona nella terza giornata di Champions League, una gara che rappresenta già un crocevia della stagione nerazzurra. Contro i catalani Simone Inzaghi conferma l'alternanza in porta che ha caratterizzato questo inizio di stagione, tocca dunque ad André Onana. In difesa si rivede de Vrij dal 1' insieme a Skriniar e Bastoni. A centrocampo possibile impiego di Calhanoglu nella posizione di play davanti la difesa.