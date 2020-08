Inter-Bayer Leverkusen, le formazioni ufficiali: nessuna sorpresa tra i nerazzurri

Altro giro, altra corsa. L’Inter torna in campo questa sera e affronta il Bayer Leverkusen in gara secca nei quarti di finale di Europa League. I nerazzurri, reduci dalla vittoria contro il Getafe, puntano a superare il nuovo ostacolo per proiettarsi in fondo alla competizione continentale. In attesa del calcio di inizio alla Dusseldorf Arena, ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 33 D’Ambrosio, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 7 Sanchez, 11 Moses, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 20 Valero, 24 Eriksen, 30 Esposito, 32 Agoumé, 34 Biraghi, 37 Skriniar, 87 Candreva.

Allenatore: Antonio Conte.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): 1 Hradecky; 8 L. Bender, 5 S. Bender, 12 Tapsoba, 22 Sinkgraven; 25 Palacios, 15 Baumgartlinger; 29 Havertz, 10 Demirbay, 19 Diaby; 31 Volland.

A disposizione: 28 Özcan, 36 Lomb, 4 Tah, 6 Dragovic, 9 Bailey, 11 Amiri, 13 Alario, 18 Wendell, 23 Weiser, 27 Wirtz, 38 Bellarabi.

Allenatore: Peter Bosz.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP).

Assistenti: Yuste, Alonso Fernandez.

Quarto Uomo: Gil Manzano.

VAR e Assistente VAR: Sanchez.

DIFFIDATI E SQUALIFICATI

Diffidati: nessuno

Squalificati: Aranguiz (BL)