Di Marzio – L’Inter può bloccare un portiere già a gennaio: gli osservati speciali

Ecco i principali nomi sulla lista dei dirigenti dell’Inter per la porta in chiave mercato: ne parla Gianluca Di Marzio

Gli osservati speciali di casa Inter per la porta. Samir Handanovic, capitano nerazzurro, è in scadenza di contratto al 30 giugno 2023 e per questo i dirigenti si guardano attorno sul mercato. In particolare, occhio ai giocatori che in estate possono liberarsi a parametro zero.