Sky – Conte serve chiarimento con l’Inter. Il club punta su di lui. Difficile vada via perché…

All’indomani dalla vittoria dello Shakhtar e delle immagini che sono arrivate dal post partita con Conte e i dirigenti abbracciati per festeggiare la finale centrata, arriva il commento di Di Marzio su Skysport sul proseguo del rapporto tra il tecnico e l’Inter.

«Le immagini di ieri parlano da sole, non hanno bisogno di particolari spiegazioni. È un rapporto che è andato migliorando in questa fase perché con le vittorie Conte è più sereno. Lo abbiamo detto tante volte: lui metabolizza male sconfitte o pareggi e i suoi sfoghi diventano pesanti nei contenuti. Ma nascevano da sconfitte che non riusciva a metabolizzare. Chiaro che nel faccia a faccia che ci sarà dopo l’EL alcuni paletti andranno chiariti perché alcune dichiarazioni hanno lasciato il segno. Ai tempi della Juventus andò via perché aveva accordi con un’altra squadra e aveva vinto. Nel caso dell’Inter lui non ha accordi con nessun altro club. Lui pretende determinate cose, alcune giuste altre meno giuste e starà a lui e alla società valutare le varie situazioni. L’Inter non ha intenzione di mandarlo via. O Conte va via lasciando i soldi o non si capisce come si possa fare a non continuare: sarebbe difficile che lui rinunciasse a due anni di contratto a 12 mln netti a stagione per lui e lo staff. Devono chiarirsi e parlare per continuare ad andare avanti nella prossima stagione», ha sottolineato il giornalista.

(Fonte: SS24)