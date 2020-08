Da Kanté a Tonali e Dzeko: tutti i nomi della nuova Inter. Cinque colpi sicuri per crescere ancora

Il rientro in Italia del presidente Zhang è anche l’occasione per definire le strategie in vista della prossima stagione, anche quelle di mercato. Che Suning voglia alzare l’asticella è fuori dubbio, per questo la dirigenza si è già messa al lavoro per rinforzare la rosa di Conte.

“L’Inter investirà per crescere ulteriormente, per fare i passi che mancano per arrivare allo scudetto e fare più strada in Europa. I primi due colpi per la prossima stagione confermano la “miscela”: c’è la rodata esperienza di Sanchez, plurivittorioso con Cile e Barça, e ci sono la freschezza e il talento di Hakimi, 21 anni, 40 milioni di cartellino e tante pretendenti europee bruciate”, rivela La Gazzetta dello Sport.

VINCENTI

“Il menù per completare l’organico in estate prevede l’arrivo di una punta, di due centrocampisti, un esterno di fascia sinistra e un difensore. Per la prima esigenza, completare i reparto di Lukaku, Lautaro e Sanchez, c’è un candidato principe, soprattutto se la frattura con l’attuale tecnico verrà ricomposta. Stiamo parlando di Edin Dzeko, già cercato un anno fa ed esponente di quella categoria dei “pronti all’uso” di carattere che Conte ritiene necessari per salire ulteriori gradini. La Roma in questa sessione potrebbe essere più “morbida”, per l’esigenza di ridurre il monte stipendi.

Alla stessa categoria e fino a poche settimane fa alla stessa squadra del bosniaco appartiene Chris Smalling. Viste le difficoltà dei giallorossi nella trattativa per la conferma l’Inter si è inserita con lo United, grazie anche al buon esito della questione Sanchez. Da Manchester chiedono 20 milioni, quotazione che l’Inter proverà a limare al ribasso.

Il terzo elemento di questa colonna centrale dal curriculum ricco è N’Golo Kanté, già decisivo nel Chelsea di Conte ma non più incedibile per quello attuale. Sempre dai Blues può arrivare anche la soluzione per la fascia sinistra, con Emerson Palmieri indicato fra le prime scelte”.

GIOVANI

“La predilizione verso la Premier è un’altra linea “non scritta”del mercato: a centrocampo l’altro osservato speciale è Tanguy Ndombele del Tottenham, elemento di forza, rottura e inserimenti che è mancato in questa stagione. Per il francese di 23 anni si ragiona partendo da un possibile scambio con Skriniar. Poi ci sono i giovani italiani, da Kumbulla (albanese di nazionale) del Verona a Tonali del Brescia. Entrambi i ragazzi avrebbero già “sposato” la causa nerazzurra, ma la concorrenza è grande. Per il centrocampista c’è il Milan ed è tornata forte la Juve”, chiude Gazzetta.