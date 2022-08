Inter, cercasi colpo low-cost: “Caleta-Car e Omeragic nomi nuovi. I dettagli”

L'Inter resiste e proverà a resistere fino alla fine per Milan Skriniar. La dirigenza del club nerazzurro non prende infatti ad oggi in considerazione l'ipotesi di cercare un titolare in difesa per rimpInter, cercasi colpo low-cost: "Caleta-Car e Omeragic nomi nuovi. I dettagli"iazzare lo slovacco. Ma anzi sta vagliando le piste a basso costo per completare il reparto. Spiega Tuttosport: "Il giocatore preferito per completare il reparto arretrato è il nazionale svizzero Akanji del Borussia Dortmund, contratto in scadenza nel 2023 e attualmente ai margini nel club tedesco.