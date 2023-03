FCIN1908 / Inter, Skriniar atteso mercoledì ad Appiano. Le ultime su Gosens e Bastoni…

Milan Skriniar nelle scorse ore ha risposto alla convocazione della sua nazionale. Tuttavia, il difensore dell'Inter non sarà a disposizione del ct per i prossimi impegni. Secondo quanto appreso da FCINTER1908, infatti, è atteso mercoledì ad Appiano Gentile per proseguire il lavoro personalizzato . Attualmente Skriniar è infortunato, motivo per cui ieri non era a disposizione di Simone Inzaghi.

Lo staff medico dell'Inter farà di tutto per permettere al difensore di recuperare per la ripresa. Stesso discorso per Alessandro Bastoni e Robin Gosens, che oggi hanno lavorato ad Appiano. La speranza è di riaverli per la Fiorentina. In attesa del rientro di Federico Dimarco, che oggi ha lasciato il ritiro della Nazionale in seguito all'infortunio accusato ieri contro la Juve.