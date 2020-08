GdS – Inter, Marotta ad Appiano: fortissima aria di divorzio con Conte, oggi il confronto?

Inter in campo ad Appiano Gentile per preparare la gara di Europa League contro il Getafe. Inevitabile che nella testa di tutti ci siano ancora le parole di Antonio Conte post Atalanta, ma intanto la squadra prova a concentrarsi sul prossimo impegno. Nel quartier generale nerazzurro, potrebbe esserci oggi il confronto tanto atteso tra tecnico e dirigenza. Scrive la Gazzetta dello Sport: “Nel Centro Sportivo Suning c’è anche tutta la dirigenza nerazzurra, con l’a.d. Beppe Marotta in testa. Possibile che già oggi, al termine dell’allenamento e dopo la domenica di passione seguita agli attacchi durissimi di Conte alla società, ci sia il confronto allenatore-club. Le parti al momento sono molto distanti e l’aria di divorzio è fortissima: l’Inter non vuole più alzate di testa da parte di Antonio; l’ex c.t. metterà una serie di condizioni per poter restare nerazzurro. Sullo sfondo c’è già Max Allegri, il preferito di Marotta in caso di rottura definitiva“.