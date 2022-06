Sky – Inter vuole Milenkovic. Arriveranno 2 difensori: uno per Ranocchia e l’altro…

Paulo Dybala e Romelu Lukaku per l'attacco, ma non solo: c'è un nome che ritorna per la difesa dell'Inter. Nuovo solo nel recente periodo, visto che in passato era già circolato per i nerazzurri. È quello di Nikola Milenkovic, obiettivo di mercato del club di Viale della Liberazione per rinforzare il reparto arretrato. Ne ha parlato così l'esperto Gianluca Di Marzio in onda a Sky Sport.