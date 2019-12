Inter, i dubbi di Conte per il Genoa: Skriniar a centrocampo? E c’è l’ipotesi cambio modulo

“Con quale centrocampo l’Inter affronterà il Genoa? E’ questo il rebus che dovrà risolvere Conte in vista di sabato”. Apre così il Corriere dello Sport nel suo focus sulla formazione dei nerazzurri in vista dell’ultimo impegno prima della sosta, sabato alle 18 contro il Genoa. “Al momento – continua il quotidiano -, infatti, ha un solo “vero” centrocampista a disposizione: Vecino. C’è qualche speranza per Borja Valero, ma l’affaticamento al polpaccio rimediato a Firenze è complicato da smaltire. Dall’infermeria potrebbero uscire Sensi o Gagliardini, ma vale la pena rischiare? In particolare con il primo, che è fermo dal 6 ottobre e che ha già avuto altri intoppi nel suo percorso di recupero.

Peraltro, al massimo si accomoderebbero in panchina, non avendo autonomia sufficiente per partire dall’inizio. E quindi? Un’ipotesi, quella più probabile, è l’avanzamento di Skriniar, che ha già giocato a centrocampo in nazionale. Altrimenti, dovrebbe essere lanciato dall’inizio il 17enne Agoume, che ha debuttato l’altra sera al Franchi. Da capire anche se possa essere preso in considerazione Candreva, l’elemento con maggiori certezze di recupero. Occhio, poi, all’opzione tridente, o meglio ad una coppia di trequartisti alle spalle di Lukaku. Il tandem potrebbe essere composto da Politano ed Esposito, o da Lazaro. In questo caso, davanti alla difesa ci sarebbe un doppio mediano, agevolando così il compito di Skriniar che, nelle sue esperienze a centrocampo, ha sempre avuto un partner al fianco”.