Inter, Conte cala il jolly e alza lo sguardo: gli acuti dei tre tenori fanno tremare la vetta

Non aveva molte opzioni l’Inter nel match di ieri sera. Per continuare a coltivare ambizioni Scudetto, aveva – anzi – un solo risultato a disposizione: la vittoria. Missione compiuta, facendo leva soprattutto sull’estro di un Christian Eriksen sempre più fulcro del gioco offensivo nerazzurro. Il danese ha confermato i segnali positivi di Napoli, incastonando un’altra buona prova nel percorso di crescita che sa di circolo virtuoso innescato attraverso il lavoro di questi mesi. Terzo tenore aggiunto agli altri due del reparto avanzato, in più di una circostanza coi suoi acuti ha scosso le mura di un Meazza tristemente vuoto. Proprio il jolly che qualsiasi allenatore vorrebbe avere a disposizione. Antonio Conte lo ha custodito nella propria mano e lo sta giocando ora, nel momento chiave di questo finale di stagione.

TESTA IN SU – I tre punti di ieri avvicinano la vetta. Rendono migliore una classifica che può regalare grosse sorprese nelle prossime settimane. La serie di impegni ravvicinati e le grosse difficoltà palesate dalla Juventus in Coppa Italia obbligano l'Inter a tenere sintonizzate le antenne sulle frequenze tricolore. In questa ottica sarà fondamentale aumentare la concretezza sotto porta. Blindare le partite aiuterebbe senza dubbio nella gestione delle energie in gare che altrimenti rischiano di riaprirsi al primo episodio sfavorevole. Proprio come accaduto contro la Sampdoria. Giocando ogni tre giorni è fondamentale limitare le insidie per poter risparmiare più possibile fiato.

DISTRATTO A CHI? – In attesa di capire come si risolverà il tormentone legato al suo futuro, Lautaro Martinez ha provato a scrollarsi di dosso buona parte delle critiche ricevute dopo la partita di Napoli. L’argentino, oltre a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto in occasione del gol segnato, ha mostrato un atteggiamento sicuramente propositivo e caparbio. Chiaro messaggio ad Antonio Conte. Il tecnico ha l’assoluta certezza di poter contare su di lui almeno fino al termine della stagione in corso. Sarà fondamentale anche l’apporto del miglior Toro per tentare la scalata che dopo ieri sera sembra meno impervia per l’Inter.