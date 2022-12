UFFICIALE – Inter, la lista dei convocati di Inzaghi per il ritiro di Malta

L’Inter è volata a Malta per proseguire la preparazione in vista del ritorno degli impegni ufficiali: ecco la lista dei convocati

L’Inter è volata a Malta per proseguire la preparazione in vista del ritorno degli impegni ufficiali, con il primo appuntamento fissato per mercoledì 4 gennaio 2023 a San Siro contro il Napoli. La squadra sarà impegnata per un training camp che si concluderà venerdì 9 dicembre e disputerà due incontri amichevoli.