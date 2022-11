Inter, Correa: “Tristezza che non si può spiegare: importante è rialzarsi sempre”

"A volte la vita mette queste cose sulla tua strada, una tristezza che non si può spiegare a parole. L'importante è rialzarsi sempre. Adesso penso a recuperare e a incoraggiare i miei compagni da fuori. Grazie per i messaggi e forza Argentina sempre". Questo il messaggio via social di Joaquin Correa, centravanti dell'Inter, che sarà costretto a saltare il Mondiale in Qatar a causa di un infortunio al ginocchio.