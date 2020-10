Inter, il cuore del problema è in mezzo. Manca sostanza, Vidal soffre: serve un incastro diverso

L’Inter non ha ancora ingranato la marcia giusta in questa stagione. Tante assenze per Covid che condizionano inevitabilmente le scelte di Conte, ma manca qualcosa in mezzo al campo. Non c’è quel giocatore di sostanza che aveva chiesto il tecnico nell’ultimo mercato.

“È il cuore del problema dell’Inter – altro che difesa – con un peccato originale che il mercato non ha potuto risolvere. Inutile tornare su Kanté, l’uomo dei desideri di Conte. Impossibile arrivare a lui, come pure a Thomas, che al tecnico sarebbe stato comunque gradito. Ma in ogni caso, per il club, non c’è stata neppure la chance di trovare una figura omologa a Kanté, un giocatore con le stesse caratteristiche. Conte chiedeva più sostanza, davanti alla difesa. È bene tenerlo a mente sempre, nei ragionamenti tattici attorno al centrocampo nerazzurro. Logico che poi la nave, una volta uscita dal porto, viva di aggiustamenti di rotta. Non è arrivato l’uomo che avrebbe elevato l’intero equipaggio, bisogna trovare un incastro alternativo“, spiega La Gazzetta dello Sport.

“Ed eccoci allora arrivare alla figura di Vidal, protagonista sfortunato in occasione delle due reti contro il Borussia. Al netto degli errori (ma si può tenerli fuori dal discorso?) la prestazione è stata positiva, l’applicazione massimale. Ma il cileno in quella posizione è un adattamento. Un signor adattamento, per carità. C’è però anche qualcosa che si perde, a vederlo giocare venti metri più indietro rispetto al solito. Si perde molto del Vidal che più si conosce, che ricordano alla Juventus, che hanno apprezzato anche al Barcellona, ovvero gli inserimenti, la capacità nell’ultimo passaggio, banalmente i gol. Benintesi: il riferimento non è alla partita di Champions, nella quale Conte di fatto non aveva scelte in termini di uomini. Ma è un discorso che va letto in proiezione futura”, aggiunge il quotidiano.