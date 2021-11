Inter, destini opposti per i croati? Ottimismo su Brozo. Due strade per Perisic

Per entrambi contratto in scadenza nel 2022: le strade potrebbero dividersi al termine della stagione

Le strade di Marcelo Brozovic ed Ivan Perisic potrebbero dividersi a fine stagione. Entrambi stanno facendo le fortune dell'Inter, ma all'orizzonte potrebbe esserci qualcosa di diverso. Spiega infatti TuttoSport: "L’esterno infatti da tempo ha fatto sapere alla dirigenza di non essere interessato a rinnovare. Dopo sei stagioni, all’alba dei 33 anni che compirà il prossimo 2 febbraio, Perisic sembra intenzionato a tornare in Germania oppure a provare un’esperienza in Inghilterra. L’Inter probabilmente farà ancora un tentativo, ma Marotta e Ausilio sembrano entrati nell’ordine di idee di perderlo. Tant’è vero che il club nerazzurro è tornato in pressing sul serbo Kostic dell’Eintracht".

Discorso diverso per il metronomo del centrocampo nerazzurro: "Ci sono invece più margini di manovra per quanto concerne Brozovic. Mercoledì a Milano c’è stato il primo incontro fra la dirigenza e l’entourage del centrocampista. Al momento, anche se i discorsi non sono stati approfonditi, c'è distanza fra richiesta (7 milioni, sul regista ci sono interessamenti da parte di diversi top club come il Psg) e offerta (5.5 più bonus per arrivare a 6), ma ieri sera nel pre-partita l'ad nerazzurro ha professato ottimismo".