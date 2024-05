"Per contro un club come l’Inter ha obbligo di essere vigile sulle occasioni che si presentano lungo il cammino. E questa lo diventa nel momento in cui fosse il difensore a voler lasciare il proprio club. Di Lorenzo piace perché esperto, tosto, italiano, con un ingaggio (3 milioni) alla portata delle finanze societarie e capace di interpretare alla grande il ruolo di esterno destro a tutta fascia nel 3-5-2 di Inzaghi. Proprio la casella che potrebbe liberarsi ad Appiano se non si troverà la quadra per il rinnovo di Denzel Dumfries. L’ex Psv ha un contratto in scadenza nel 2025, quindi verrà ceduto questa estate se non dovesse accettare i 4 milioni proposti da Marotta e Ausilio per prolungare fino al 2028. I suoi agenti ne chiedono 5, l’Inter non ci sente e a breve il nodo andrà sciolto. A Dumfries sta facendo un pensierino l’Aston Villa, fresca di qualificazione in Champions e quindi con la portata economica per avvicinarsi ai 30 milioni chiesti dall’Inter. Che potrebbe poi girare quei soldi su Di Lorenzo. De Laurentiis permettendo. E senza dimenticare che anche altre big come Juve (Giuntoli lo conosce bene dai tempi del Napoli) e Roma sono pronte e farsi avanti per l’esterno", aggiunge il quotidiano.