Tra l’Inter e Dybala qualcosa si muove, la situazione. Due date da sottolineare

La prossima settimana arriverà in Italia dell’intermediario che segue da vicino l’argentino

"I contatti ci sono. L’Inter c’è su Dybala, si è fatta viva con assiduità, senza mai essere arrivata ancora a formulare un’offerta. Perché in attacco va risolta la questione legata a Sanchez, dichiaratamente in uscita. Oggi il club nerazzurro non ha lo spazio, in termini di ingaggio, per offrire alla Joya uno stipendio top, ovvero i 6 milioni che in rosa guadagnano lo stesso Lautaro e Brozovic. Ma tra un mese, tutto potrebbe essere più chiaro. Del futuro di Paulo si sta occupando Jorge Antun, l’agente-amico di famiglia che è rimasto in Italia dopo la rottura con la Juventus. Ma non solo. L’attaccante adesso ha un intermediario che si sta muovendo soprattutto all’estero e la prossima settimana rientrerà in Italia. Dopo aver sondato il terreno in Spagna e in Inghilterra, farà il punto con Antun e valuterà anche le candidature italiane".