Quando poco dopo le 14 l'arbitro ha fischiato tre volte la festa a San Siro era già cominciata da un pezzo. Marotta sarà anche arrivato alle 9, desideroso di godersi ogni attimo di questa lunghissima giornata, ma non è stato di certo il primo: tifosi provenienti da ogni dove, molti anche senza biglietto, si erano già ritrovati in zona per cominciare a scaldare il clima. Ogni attimo da qui al termine del campionato dell'Inter entrerà di prepotenza nella memoria di coloro che riusciranno a godersi l'atmosfera da vicino.

L'abbraccio riservato dal pubblico ai calciatori in campo è la parte migliore. Nel salotto di casa c'è stata possibilità di gioire senza freni e senza fastidiose ingerenze, come purtroppo accaduto pochi giorni fa dopo il derby. Anche il meteo ha fatto il suo, con la pioggia che ha dato tregua ai presenti per rendere perfetto il pomeriggio. Mancava ovviamente un aspetto che proprio un dettaglio non è, neanche a obiettivo acquisito: la vittoria in campo.