Inter, svolta per la cessione di Eriksen? Si punta allo scambio di prestiti: i nomi

Inter è in attesa di sciogliere il nodo legato al futuro di Christian Eriksen e potrebbe aver trovato la soluzione ideale per il danese. I diretti interessati per ora hanno smentito, ma l’ipotesi continua a circolare . L’è in attesa di sciogliere il nodo legato al futuro die potrebbe aver trovato la soluzione ideale per il danese.

Non manca molto al termine del mercato, per cui bisogna accelerare. TuttoSport ribadisce l’ipotesi che accontenterebbe tutti: “L’opzione principale valutata dall’Inter è quella di uno scambio di prestiti che veda come protagonista da una parte Eriksen, dall’altra Lucas Torreira che all’Atletico Madrid, dove è in prestito dall’Arsenal, ha trovato poca fortuna. Mentre Simeone non avrebbe grossi problemi ad avallare la partenza del metronomo uruguaiano (con passaporto spagnolo, però), l’Arsenal accoglierebbe con tutti gli onori il danese, considerato che va rimpiazzato Ozil . In tal senso, il passato al Tottenham di Eriksen non dovrebbe essere un ostacolo. Piuttosto pure Mourinho sarebbe disposto a riprendersi il danese. Per ragioni di opportunità, in quel caso l’Inter chiederebbe un indennizzo per il prestito”.