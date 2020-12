Inter, Eriksen vuole andare via: United, Arsenal o PSG? I bene informati dicono che…

Il futuro di Christian Eriksen è nodo ancora da sciogliere in casa Inter. L’intenzione del centrocampista danese è chiara secondo la Gazzetta dello Sport: “Eriksen chiede di andar via, sfiancato dalle bocciature dell’attuale allenatore. Magari accetterebbe anche un prestito: ora come ora gli interessa solamente giocare. E l’Inter che cosa fa? I conti economici suggeriscono la cessione a titolo definitivo, semmai con uno scambio tecnicamente allettante. Ma è altrettanto chiaro che il disagio del giocatore è legato al mancato feeling con Antonio Conte: quindi il club prenderà una decisione definitiva sul suo conto?“.

Carlo Laudisa fa il punto sulle possibili destinazioni: “Mentre si rincorrono le voci di un suo ritorno in Premier League (Manchester United o Arsenal), proprio dall’Inghilterra arrivano degli indizi che fanno passare in secondo piano quest’opzione. Anche perché, dicono i bene informati, Chris preferisce la soluzione parigina. E sotto questo profilo torna sempre d’attualità l’ipotesi di uno scambio con il centrocampista argentino Leandro Paredes, anche lui a caccia di una maglia da titolare. I dirigenti nerazzurri avevano sussurrato qualche tempo fa a Leonardo: un’idea evidentemente corrisposta. Da allora, però, il discorso con il Paris Saint Germain è rimasto sospeso. Tornerà d’attualità a breve? Ad ogni modo la riapertura delle liste è ormai imminente, visto che dal 4 gennaio prossimo sarà possibile ufficializzare i trasferimenti. Quindi anche il surplace delle ultime settimane dovrà presto essere abbandonato. L’Inter è chiamata ad una scelta immediata, considerato che la proprietà ha chiesto risparmi e per Conte i giocatori in sovrannumero sono un lusso”.