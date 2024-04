Nuove voci di un interesse saudita nei confronti dell'Inter. A riportarle è l'edizione online de La Repubblica, che specifica: "Non si tratterebbe però del fondo sovrano statale Pif, ma di una ricca famiglia del regno, che avrebbe preso contatti direttamente con gli Zhang in Cina. E sarebbe determinata a fare una due diligence sui conti del club per valutare possibili investimenti. L’indiscrezione non trova conferme in viale della Liberazione".