L’Inter si può fidare di Dzeko: Inzaghi il più contento. Anche le vedove di Lukaku…

L'attaccante bosniaco subito protagonista con la maglia dell'Inter: Dzeko risponde a Inzaghi e segna un gol 'pesante'

"L’Inter si può fidare soprattutto dell’attaccante in prima linea, del 9 che ha ormai convinto pure le più inconsolabili vedove di Lukaku: Edin Dzeko ieri è, infatti, diventato il capocannoniere della squadra dopo aver segnato il gol numero 4" scrive La Gazzetta dello Sport. La rete di ieri è stata senza dubbio la più pesante fino ad ora nella sua esperienza in nerazzurro perché ha avvicinato la squadra alla vittoria. Nella serata in cui Lautaro stecca la prima gara della stagione in campionato, il bosniaco fa il suo dovere. "E Inzaghi è stato il più contento per la notizia: i suoi due attaccanti, infatti, non tradiscono mai in coppia" aggiunge la Rosea.