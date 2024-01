Inter a Firenze senza Barella e Calhanoglu: Inzaghi ha già scelto i sostituti. E Bastoni…

"L'assenza di Calhanoglu era già stata messa in preventivo visto che il turco, da diffidato, era stato ammonito nell'ultima gara giocata in campionato all'U-Power Stadium di Monza. La squalifica di Barella è invece scattata dopo il giallo rimediato ieri sera per proteste: una vera e propria ingenuità che il centrocampista sardo poteva evitare. A Firenze in mediana il tecnico di Piacenza adesso ha poche possibilità di scelta. Calha sarà sostituito da Asllani, mentre al posto di Barella spazio per Frattesi, che ieri è entrato benissimo e ha fatto il velo per il gol di Lautaro", scrive Gazzetta.it.

"Da valutare invece le condizioni di Bastoni che nella finale di Supercoppa non è stato utilizzato per un affaticamento muscolare all'adduttore. Alessandro si è seduto in panchina e durante la premiazione ha esultato con i compagni. A Inzaghi servirebbe tantissimo recuperarlo per fare un po' di turnover tra i tre dietro e per avere, oltre a Pavard, un altro "braccetto" che attacca e dà pericolosità alla manovra".

"E poi c'è Sensi che è stato promesso al Leicester, ma che, viste le assenze contemporanee di Barella e Calhanoglu contro la Fiorentina, potrebbe essere trattenuto fino a lunedì perché tra i centrocampista disponibili (oltre a Frattesi, Asllani e Mkhitaryan) rimane solo Klaassen. Tradotto: Stefano potrebbe andare in panchina a Firenze e poi prendere il volo per raggiungere la formazione di Maresca", spiega Gazzetta.

